Coronavirus, auto misure speciali in alcuni ristoranti di Cagliari: “Piatti serviti dai camerieri con guanti di lattice”. Dopo gli ultimi casi sale il livello massimo di attenzione in Sardegna. E anche i ristoranti stanno imponendosi una sorta di auto regolamentazione, anche se va ricordato che il virus non si trasmette certo tramite il cibo. Ma per tutelare al massimo i clienti parte una sorta di tam tam per ridurre al massimo i disagi. Ad esempio un ristorante di Cagliari e uno di Sestu, degli stessi proprietari, hanno deciso questo regolamento interno: “I nostri due ristoranti finché’ sara’ possibile ed opportuno rimarranno aperti per garantire servizio e normalità cercando di osservare le indicazioni fornite dalle Istituzioni per evitare o limitare il diffondersi del contagio. Lo stesso messaggio è stato diffuso da alcune pizzerie cagliaritane, una alla Fonsarda.

Pertanto verranno adottate misure straordinarie, che Vi preghiamo di tenere in considerazione perché’ importanti per tutta la collettività’.

-Abbiamo deciso di limitare gli spazi dedicati alla sala per garantire le distanze da tavolo a tavolo, limitando il numero dei coperti contemporanei.

– Il personale di sala sta già’ servendo ai tavoli indossando guanti in lattice adatti per il contatto alimentare.

– Per l’ utilizzo dei servizi igienici, vi preghiamo di utilizzare il buon senso civico , (cioè’ se il bagno e’ già’ affollato magari attendere il proprio turno senza ammassarsi).

– Invitiamo calorosamente come stiamo facendo noi stessi, a chiunque presentasse sintomi di influenza o di raffreddore, a NON venire al ristorante, per rispettare la salute dei nostri collaboratori e dei nostri ospiti”.