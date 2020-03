Coronavirus, assalto ai treni nella notte a Milano: in centinaia in fuga dalla nuova “zona rossa”. Centinaia di persone nella notte, molti residenti al Sud, stanno cercando di salire sugli ultimi Eurocity disponibili in direzione Roma e Napoli, in vista del possibile decreto del governo (per ora è stata diffusa solo la bozza) che “chiuderebbe” la Lombardia e altre undici province italiane, soprattutto in Veneto e in Emilia.

Si segnalano anche tante auto in marcia, e famiglie che tentano di ricongiungersi anche tra la Liguria e la Valle d’Aosta prima che scattino i divieti che prevedono anche multe e arresto per chi non rispetterebbe le nuove norme. Sarebbe infatti vietato entrare e uscire dalla Lombardia se non per importanti e indifferibili ragioni di lavoro. Oggi tutto sarà più chiaro quando le disposizioni del governo diventeranno ufficiali.