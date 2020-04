Coronavirus, a Sarroch gli aiuti per le persone in difficoltà: via alle domande per i buoni spesa

Il Comune di Sarroch ha pubblicato l’avviso per consentire alle persone prive di reddito o con riduzione di reddito a causa delle restrizioni conseguenti alla emergenza da coronavirus di presentare le domande per poter beneficiare dei buoni spesa alimentare da utilizzare presso le attività commerciali locali convenzionate.

“A tal fine è stato istituito un numero telefonico dedicato, che troverete nell’apposito avviso nel sito del Comune, che sarà operativo già da domani che vi fornirà tutte le informazioni utili”, ha scritto nella propria pagina Facebook il sindaco Salvatore Mattana, “inoltre, l’Amministrazione Comunale, che ha già stanziato in bilancio il denaro per contributi economici, contributi in conto canoni di locazione e pagamento di bollette, sta prevedendo ulteriori fondi, per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare, destinati al sostegno alle famiglie ed a coloro che si trovano in situazione di difficoltà economica in conseguenza delle limitazioni relative alle attività lavorative”.

Il contributo per spesa alimentare è di 38 mila euro che salirà fino a 100 mila euro, per andare poi a sommarsi a un ulteriore fondo di 160 mila euro già in bilancio.

“Cercheremo di essere vicini, soprattutto, ai nostri concittadini che, oltre all’emergenza sanitaria, si sono trovati in situazioni di disagio economico, con l’augurio di riprenderci presto”, ha concluso il primo cittadino sarrocchese.