“Contratti non rinnovati e assenze, in Cardiologia a Monserrato pochi infermieri e Oss: pazienti a rischio”

“Caos” nel reparto di Cardiologia del Policlinico di Monserrato e “pazienti a rischio”. Il motivo? “Contratti degli infermieri non rinnovati, infermiere e Oss assenti per maternità e malattia” e nessun nuovo arrivo di infermieri e Operatori socio sanitari. La denuncia, con tanto di comunicato stampa, arriva dal sindacato Fials: “La carenza di personale nel reparto parrebbe ormai diventata insostenibile, tanto da non garantire le condizioni ai sicurezza dei pazienti e degli altri operatori”, attacca il segretario provinciale Paolo Cugliara. All’appello, nella pattuglia di chi deve monitorare e seguire i malati, mancherebbero almeno “sette infermieri e tre Oss”. Non è la prima volta che i sindacati accendono i fari sui pochi operatori disponibili nei reparti del Duilio Casula. A settembre, per esempio, era stato il turno della Chirurgia, con appena “venti infermieri spalmati su più turni”. E, oggi come ieri, un’altra grana arriva dalla questione delle ferie.

Stando alle accuse di Cugliara, “bisogna programmare quelle del 2020, sino a maggio. La proiezione è disastrosa, l’unico infermiere assegnato al reparto è al suo primo impiego. Prima di inserirlo in turno, deve fare un periodo di affiancamento”. L’sos della Fials sarebbe già finito sopra il tavolo della dirigenza dell’azienda ospedaliero universitaria. “È a rischio”, conclude il sindacalista, “la stabilità operativa” di tutta la Cardiologia “e in particolare quella degli operatori. Servono soluzioni, bisogna portare nuovi infermieri e Oss, anche esterni” al Policlinico.