Continuità territoriale aerea in Sardegna, focus con esperti alla MEM di Cagliari

Di



eventi

“La continuità territoriale aerea in Sardegna, focus su un settore strategico per lo sviluppo del territorio”, questo il titolo dell’incontro in programma alla Mediateca del Mediterraneo. L’evento è organizzato dal Cagliari Mobility Lab: ecco quando