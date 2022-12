Continuità aerea, Cappellacci lancia l’alleanza con la Sicilia: “E’ battaglia comune”

Mentre la situazione della continuità territoriale in Sardegna è sempre più drammatica, con posti che non si trovano e se si trovano portano via uno stipendio, l’ex governatore Ugo Cappellacci fa suo il guanto di sfida lanciato dal governatore siciliano Schifani contro lo strozzinaggio messo in atto dalle compagnie aeree e lancia un’alleanza fra isole per vincere una battaglia che continua a segnare il passo. “E’ il momento giusto per una battaglie unitaria delle isole italiane per una vera continuità territoriale aerea”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna. “Per realizzarla- prosegue l’esponente azzurro occorre un intervento politico ai massimi livelli del Governo nei confronti di Bruxelles affinché l’Europa rispetti i suoi stessi principi, le sue norme e consenta di pubblicare bandi che siano rispettosi del diritto alla mobilità dei cittadini residenti e al tempo stesso dello sviluppo economico-sociale della Regioni interessate, come previsto dall’articolo 16 del Regolamento 1008/2008. Solo così anche chi vive in un’isola d’Europa potrà studiare, curarsi, fare impresa, esercitare una professione alla pari con chi si trova in un territorio continentale. Questa è una battaglia vitale per superare il divario insulare – ha concluso Cappellacci- e noi siamo pronti ad affrontarla con tutta la determinazione necessaria ad arrivare al risultato finale”.