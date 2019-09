Continua l’Estate Monserratina: in piazza Gennargentu musiche anni 80 con i mercatini

L’”Estate Monserratina” continua domani, venerdì 13 settembre alle ore 21, in Piazza Gennargentu, con un evento dedicato alla musica ed i mercatini dell’Estate, dalle 19. Attraverso quattro famosi dj, Simonluca, Robertino, Guax e Anto, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare musiche degli anni 80-90 e 2000 e votare la propria preferita. Un’occasione per riascoltare ottima musica, coinvolgente per diverse generazioni. Il Sindaco Tomaso Locci e l’Assessore alla Cultura e Spettacolo Emanuela Stara si dichiarano soddisfatti per l’andamento delle manifestazioni legate all’Estate monserratina, anche in considerazione del breve periodo avuto a disposizione per l’organizzazione della stessa con la collaborazione dell’Associazione S’Attobiu. Questo evento vede la partecipazione, come sponsor, di alcune attività di Monserrato, “Referenziamoci”, “Hollywood Cafè”, “LGG GRAFICA”, “Macelleria Simone Cabras”, “Gelateria Aladin”, “Pazzi Per capelli”, che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e che si ringraziano.