Continua a pedinare la ex nonostante il divieto di avvicinamento: 33enne denunciato a Selargius.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Selargius, per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e atti persecutori, un disoccupato trentatreenne del luogo, noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha il divieto di avvicinarsi e di comunicare in qualunque modo con la propria ex fidanzata, che aveva nel tempo perseguitato. Nonostante tale provvedimento, nella prima decade del mese di aprile l’uomo ha pedinato in auto e tentato più volte di contattare telefonicamente la ragazza. Tanto è stato ricostruito e comunicato dai Carabinieri all’autorità giudiziaria che certamente prenderà provvedimenti ulteriori nei confronti del denunciato.