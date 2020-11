Conte, nuovo Dpcm: “Italiani tutti a casa a tarda sera, tre scenari di rischio e capienza bus al 50 per cento”

Conte: “Italiani tutti a casa a tarda sera, tre scenari di rischio e capienza bus al 50 per cento”. Sembrano questi i principi del nuovo Dpcm in arrivo: “Nel prossimo Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute”. Il premier alla Camera ha illustrato i principi del nuovo Dpcm: coprifuoco serale in tutt’Italia probabilmente dalle 21, Dad a distanza al 100% nelle scuole superiori, chiusi i musei, centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi e capienza mezzi pubblici al 50%. Ma attenzione, le misure restrittive saranno locali e non nazionali (ad eccezione del coprifuoco serale per tutti, con ogni probabilità dalle 21).

Ogni Regione entrerà in in una di tre aree a seconda degli indici di contagio, e ognuna di questa avrà restrizioni maggiori a seconda della gravità dello scenario. Tre aree di rischio e ordinanze del ministero della Salute che identificheranno le zone più coinvolte dall’emergenza Covid: al momento la Sardegna non è tra le 11 Regioni più a rischio. Nel nuovo Dpcm saranno bloccati gli spostamenti da e per le Regioni più contagiate.