Conte mezz’ora da Mattarella per comunicare le dimissioni, crisi ufficiale: via alle consultazioni-lampo

Giuseppe Conte ha confermato al Capo dello Stato Sergio Mattarella, in un incontro al Colle durato circa trenta minuti, le sue dimissioni. La crisi di governo è ufficialmente aperta, quindi, e Mattarella “si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”, si legge in una nota. Inizia il valzer delle consultazioni-lampo, inizieranno domani pomeriggio. E Mattarella, dopo, potrà scegliere solo uno dei quattro percorsi: un Conte-ter, il rinvio alle Camere per la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario in entrambi i rami del Parlamento, la nomina di un altro premier sia all’interno della stessa maggioranza sia all’interno di una nuova maggioranza oppure il ritorno al voto entro i prossimi settanta giorni.

Da domani pomeriggio partono le varie consultazioni con tutti i partiti. Sia il centrodestra sia più partiti del centrosinistra hanno già calendarizzato, dal pomeriggio di oggi, riunioni e vertici per definire strategie e mosse.