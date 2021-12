Impennata di contagi in Sardegna, apre un terzo reparto Covid al Ss. Trinità

Un altro reparto Covid al Santissima Trinità. E’ il terzo. L’impennata dei contagi mette sotto pressione gli ospedali della Sardegna. Sono 18 i pazienti Covid in coda al Binaghi in attesa di un ricovero, ma l’ospedale di via Is Guadazzonis è al completo e così si guarda a Is Mirrionis. Al Santissima Trinità sono già stati convertiti in reparti Covid Malattie Infettive e Pneumologia. E ora si guarda alla conversione di uno dei due reparti di Rianimazione.

E non si esclude che a breve una destinazione analoga anche per Medicina.