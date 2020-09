Contagi in Sardegna, Solinas a Radio 24: “Strumentalizzazione senza precedenti”

“ Siamo davanti ad una vergognosa strumentalizzazione senza precedenti e soprattutto senza alcun fondamento scientifico”. Così è intervenuto il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi su Radio 24. “Al netto delle chiacchiere, la Sardegna ha avuto lo 0,3% di indice di siero prevalenza (secondo l’indagine ISTAT e CRI, ndr) – il più basso d’Italia -; questo significa che in Sardegna il virus non c’era, prima che iniziasse Agosto“. Solinas ha nuovamente rivendicato la sua richiesta di obbligo di test sierologico o tampone per accedere a regioni diverse da quella di residenza: “noi avevamo detto al Governo che sarebbe stata necessaria non una riapertura della circolazione (infra regionale, ndr) senza alcun limite come poi è accaduto, ma chiedevamo che ci fosse un certificato sulla condizione di ogni singolo viaggiatore. Ora, pensare che la Sardegna sia un epicentro di diffusione del virus è destituito di fondamento “.

Solinas ha poi risposto alle critiche dell’Assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato: “Io non conosco D’Amato ma o è molto simpatico o sicuramente non ha ben presente tutti i dati: in Sardegna ci sono 22 focolai tutti d’importazione, cioè tutti casi che sono stati importati dall’esterno, inclusa la Regione Lazio. Io però non mi sono mai sognato di andare a fare attività di dossieraggio che vorrebbe fare qualcuno“, ha concluso il Presidente della Regione Sardegna su Radio 24.

“Abbiamo molti rei confessi su tutti i social network, i giornali e le televisioni, che hanno dichiarato di aver assunto tachipirina per abbassare la febbre per poter superare i controlli, quindi c’è un comportamento di questo tipo”. Il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas è intervenuto ad Effetto Giorno di Alessio Maurizi, su Radio 24 in merito al dossier della Regione Lazio su presunte negligenze nella prevenzione e nella gestione dei casi di Covid-19. Solinas ha ricordato come i primi responsabili dei casi di importazione siano quei cittadini che hanno dichiarato il falso circa il loro stato di salute per eludere i controlli su traghetti e aerei.