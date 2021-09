Contagi in calo a Quartu: 162 i positivi e 11 ricoverati. Milia: “Tutto grazie ai vaccini”

“Sono 162 i positivi in città. Un fatto confortante, purtroppo 11 ricoverati. Ma si sta affermando il principio che il numero dei guariti doppia quello dei contagiati, questo è il frutto esclusivo della campagna di vaccinazione”. Così il primo cittadino di Quartu Graziano Milia che ha annunciato per oggi un sopralluogo coi tecnici dell’Ats per l’open day a Quartu: “Occorre continuare con decisione con le vaccinazioni senza tentennamenti”. Milia ha poi sottolineato il ruolo da protagonista di Quartu e delle scuole quartesi nell’imminente edizione del festival Tuttestorie

In riferimento alla vicenda delle fioriere rimaste senz’acqua ha invitato i cittadini a collaborare innaffiando le piante, nell’ottica di una città capace di “costruire percorsi virtuosi, affinché gli atteggiamenti di indifferenza diventino marginali”.