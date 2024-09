Condannato per furto e riciclaggio, evade i domiciliari: 39enne di Vallermosa finisce a Uta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione di Vallermosa hanno tratto in arresto un 39enne residente in località “Rio Cannas”, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione GIP, che ha disposto un aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato, era stato più volte segnalato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.