Anche quest’anno a Ussana (in via Giovanni Verga 5), la famiglia Zanda Lai, illumina la propria casa trasformandola in una vera e propria casa di Natale.
Ogni giorno dalle 17.30 accendiamo la nostra casa, regalando la magia a grandi e piccoli.
Il sabato si può anche trascorrere una serata in compagnia di Babbo Natale, mamma Natale e i loro elfi.
La famiglia Zanda Lai permette di visitare la loro casa illuminata quasi tutti i giorni a partire dalle ore 17.30.
Seguiteci nella nostra pagina “La magia del Natale famiglia Zanda Lai”, per rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi.