Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori (foto e video) insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]

“Sono Maria Chiara Picciau in Carta vi invio le foto e i video delle mie luminarie e decorazioni natalizie presenti nei 2 miei balconi, nel pianerottolo del palazzo dove abito e all’interno dell’appartamento di Via delle Rondini nr.6 – secondo piano a Cagliari.Noi crediamo tanto nel calore, pace e serenità del Natale dimostrato dalle nostre luminarie.

Cordiali Saluti e Buon Natale”