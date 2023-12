Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna 2023”: casa Zaru a Guspini

“Questa è la nostra modesta casetta addobbata per questo Natale, certo non si può competere con certe meraviglie ma per noi, i nostri bimbi e chi l’ha vista fa il suo effetto, vedere la gioia nei visini dei nostri bimbi e gli amichetti è una gioia e rende il Natale ancora più magico. Tutto ciò che c’è slitta, renna e cartello sono fatti artigianalmente da noi, sono stati impiegati 8000 led in tutto.

Un sereno Natale a tutto lo staff”.

Casa Zaru Matteo, Guspini

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]