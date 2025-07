Conclusi i lavori in viale Colombo, dal 7 all’11 luglio verrà tracciata la segnaletica orizzontale, di nuovo in orario notturno e di nuovo dividendo l’intervento in tre tratti, gli stessi previsti per la posa dell’asfalto. Il sindaco Milia: “Mi sono voluto recare personalmente sul posto per ringraziare i lavoratori per l’impegno e la professionalità dimostrati in queste due settimane. Un intervento in una strada così lunga, da realizzare celermente, può riservare intoppi e ritardi, ma l’ingranaggio in questo caso ha funzionato alla perfezione”.

New look per la principale arteria della città, i lavori di scarificazione e conseguente bitumazione in viale Colombo si sono conclusi come da programma. “La scelta di operare la notte è stata sicuramente corretta; ha permesso di rispettare le tempistiche e non creare disagi al traffico, sempre intenso nell’arteria e in questo periodo alimentato anche dai flussi turistici” spiega il primo cittadino.

Ora l’ultimo step. Dal 7 all’11 luglio verrà tracciata la segnaletica orizzontale, di nuovo in orario notturno e di nuovo dividendo l’intervento in tre tratti, gli stessi previsti per la posa dell’asfalto. Il traffico sarà interdetto in entrambe le direzioni ma solo di notte e solo nel tratto in cui gli operai saranno operativi. “E poi avremo un’altra viale Colombo, funzionale e sicura” conclude Milia.