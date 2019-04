Con il cellulare in mano e le cuffie nelle orecchie: 15enne travolta e uccisa da un treno

Stava attraversando i binari della stazione di Rahacou in Bielorussia, indossava le cuffie alle orecchie probabilmente ascoltava la sua musica preferita, e intanto guardava il cellulare, quando è stata travolta da un treno in corsa. Non si è neanche accorta dell’arrivo del mezzo a tutta velocità. La notizia è riportata oggi dal Messaggero.”Il macchinista ha provato più volte ad avvisarla suonando, – si legge nell’articolo – ma nemmeno il freno d’emergenza è stato sufficiente per evitare l’impatto.

È stata travolta e il suo corpo sbalzato a decine di metri di distanza. Era ancora viva quando l’ambulanza è arrivata sul posto dell’incidente, ma i medici non sono riusciti a far nulla per salvarla.