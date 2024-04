Comunali, Gianni Chessa esce dal Psd’Az e lancia la civica “Sardegna popolare per Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Presenteremo una lista civica che sosterrà Alessandra Zedda e si chiamerà Sardegna popolare per Cagliari”, dichiara Chessa, che annuncia l’addio ai Quattro Mori, “io non più il coordinatore provinciale, ma resto nel partito per alcuni giorni. Poi assieme al mio collega Maieli andremo via con l’amaro in bocca, ma non si poteva continuare così. Già altri hanno lasciato, purtroppo non ci sono segnali di cambiamento nel partito”.

Sparisce quindi dal consiglio regionale il gruppo Psd’Az. “Mi spiace che si sciolga il gruppo consiliare Psd’Az. Forse ritorneremo più forti di prima”.

Nella lista di Chessa per le comunali cagliaritane, oltre all’ex assessora ai Lavori pubblici della giunta Truzzu Gabriella Deidda e l’ex consigliere comunale (ed ex assessore allo Sport della giunta Floris) Aurelio Lai anche numerosi commercianti e albergatori del centro storico.