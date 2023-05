Commercio ko a Cagliari, falliscono anche i cinesi: “Colpa dei lavori e dei pochi parcheggi”

Il suo negozio di abbigliamento per donna e uomo, unito a un angolo dedicato agli accessori tecnologici, in via XX Settembre a Cagliari, ha rappresentato il classico negozio cinese: prezzi più bassi rispetto alla media per jeans, magliette e scarpe. Ma, in una Cagliari dove fare commercio è sempre più difficile, anche Hoafei Fu si è dovuto arrendere: “Chiudo il negozio dopo cinque anni. Da quando sono iniziati i lavori per la nuova via Roma qui non passa più nessuno e non ci sono nemmeno parcheggi”. Il cantiere ha rappresentato il colpo di grazia, per Fu: “Non so dove riaprirò, per il momento rimango fermo. Questa era una strada commerciale importante, adesso ci sono anche troppi megastore cinesi e i giovani preferiscono andare lì a fare shopping”. Come non credergli, verrebbe da aggiungere.

In teoria, in zona gli stalli per le auto non sono certo pochi: “Ma per trovare parcheggio devi fare tanti giri. Qui non passa più nessuno”, giura il commerciante. “La vedo brutta, se non riesco nemmeno a pagare l’affitto posso solo chiudere prima, per non avere altri problemi anche con i pagamenti”.