Come funzionano le pillole anti Covid: dosaggi, tempi e prescrizioni

Terapia anti Covid, come funziona? Dai primi mesi della pandemia i medici hanno cercato soluzioni per contrastare gli effetti dell’infezione respiratoria che dilaga nel mondo e finalmente, dopo i vaccini, le case farmaceutiche hanno messo a punto anche antivirali specifici, studiati su misura per fermare sul nascere l’infezione. Quali le prime terapie? Si chiama Molnupiravir il primo farmaco antivirale specifico contro il Covid-19 in formulazione tipo compresse o pillole. Merck ha chiesto l’autorizzazione all’impiego in emergenza alla Food and Drug Administration negli Usa, mentre in Europa l’Ema sta valutando i risultati sulla molecola che verrà distribuita in Italia da MSD.

