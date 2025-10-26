“Eri una delle persone più belle che ho conosciuto, ti porterò sempre nel mio cuore. Mi dispiace e mi piange il cuore per te”.

Tantissimi gli amici che da ieri ricordano l’uomo sui social, un dramma che si è consumato in pochi attimi in via Cavour a Quartucciu.

Una crisi d’asma sarebbe l’origine del malessere dell’uomo che, immediatamente soccorso, non è, però, riuscito a salvarsi. Sul posto infatti sino interveneuti i soccorritori, ma il suo cuore si è fermato, per sempre, gettando nello sconforto tutti coloro che gli volevano bene.

Sui social tante sono le immagini di Murgia che lo ritraggono felice e sorridente assieme ai suoi cari affetti e al suo inseparabile cagnolone Sandro, al quale era molto legato. Il giorno delle esequie, al momento, non è ancora stato comunicato.