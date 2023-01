Colpita da un camion impazzito sulla 554, 48enne disabile di Quartu viva per miracolo: “Il pirata è scappato”

Ringrazia più volte “san Giovanni Bosco, oggi è la sua festa”, Francesca La Luce, quarantottenne di Quartu Sant’Elena viva per miracolo dopo un terribile schianto avvenuto sulla Ss 554. La donna sta bene, a parte qualche dolore legato alla botta, ma è stata salvata soprattutto dalla cintura. La sua Toyota Aygo grigio chiaro è semidistrutta e lei, adesso, è alla ricerca di testimoni: “Erano le 13:10, stavo andando nella zona di Is Corrias per una visita medica. Ho svoltato all’altezza del bivio per Quartu ed ero già in una posizione avanzata in carreggiata quando un camion, impazzito, mi ha colpito a tutta velocità sul lato guidatore ed è fuggito”. La donna ricorda pochi elementi: “Era grosso e di colore chiaro, non ho fatto in tempo a prendere la targa perchè sono saltati tutti i vetri. Sono riuscita ad accostarmi e un automobilista mi ha prestato i primi soccorsi”. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia Stradale. “In quel tratto, purtroppo, non ci sono telecamere”, prosegue la quarantottenne.

“Guido da tantissimi anni senza problemi, nonostante la mia disabilità: ho il braccio sinistro immobile e sono claudicante”, spiega ancora la vittima del terribile incidente. “Molto presto andrò a sporgere denuncia, come mi è stato consigliato, in caserma. Intanto cerco dei testimoni che abbiano assistito all’incidente e che possano aiutarmi a rintracciare il camionista: la mia email è [email protected] “.