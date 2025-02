ennesimo episodio di violenza domestica, questa volta a Roncoferraro, in provincia di Mantova. A dare l’allarme è un corriere, che vede una donna con il volto insanguinato che gli chiede aiuto. Il 55enne chiama subito quindi le forze dell’ordine e il 118. La donna, una 38enne marocchina madre di due bimbi di 11 e 9 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni ed è in pericolo di vita. A raccontare ciò che è accaduto è proprio lei, riferendo agli inquirenti che l’ex compagno l’aveva colpita una decina di volte con un martello. Grazie alle telecamere ed ai sistemi di lettura targhe presenti in tutta la provincia l’uomo è stato rintracciato a casa sua a Mantova e arrestato. Stando alle informazioni delle forze dell’ordine, l’uomo- accusato di tentato omicidio aggravato- era stato denunciato dalla donna per stalking e c’erano già stati altri episodi di maltrattamenti e lesioni personali per i quali era stato già condannato. Probabilmente, questi comportamenti sono legati alla non accettazione della fine della loro storia.