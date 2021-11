Cocaina, denaro e materiale il confezionamento della droga: coppia denunciata a Sestu.

E’ accaduto nel corso di questa notte a Sestu. I carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due coniugi, rispettivamente di 35 e 41 anni. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare i due sono stati trovati in possesso di 2,8 grammi di cocaina suddivisa in 13 dosi, di un bilancino di precisione, della somma di 660 euro in banconote di vario taglio e di vario materiale per il taglio e il confezionamento in dosi della sostanza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, debitamente repertato e custodito in cassaforte, in attesa di poter essere consegnato ai laboratori del RIS di Cagliari per le analisi chimiche sulla natura della sostanza. Solo in una fase successiva con l’autorizzazione della Procura della Repubblica sarà possibile la distruzione della droga.