Clamorosa svolta sui fratelli scomparsi a Olbia, ora la Procura indaga su una nave pirata: è la chiave del giallo.La Procura di tempio starebbe svolgendo indagini molto importanti sulla sparizione di Giuseppe e Lorenzo Deiana. Ci sarebbe all’origine un possibile schianto in mare tra una imbarcazione da definire e il motoscafo Molinari dei due ragazzi. Sul campo c’è anche la Guardia Costiera, che sta passando al setaccio tutte le navi che potrebbero essere passate in quello specchio dell’acqua nel mirino proprio quella fatidica notte. E se i tasselli del puzzle si incrociassero, i due ragazzi potrebbero finiti dritti in mare. Non resta che aspettare il proseguimento delle indagini da parte dei magistrati, già nelle prossime ore in Gallura potrebbero esserci importanti novità