Città sempre in festa, ad Assemini spari e spettacoli pirotecnici come a Capodanno

Città sempre in festa, spari e spettacoli pirotecnici come a capodanno, pressoché ogni notte il cielo si illumina di colori scoppiettanti e botti assordanti: ancora proteste da parte dei residenti che, anche ieri notte, sono stati disturbati dagli allegri festaioli che, anziché divertirsi in modo da non arrecare fastidio, hanno deciso di condividere uno spettacolo pirotecnico con i loro concittadini. L’ennesimo, però, considerato che la questione è diventata una serie problematica alla quale, sinora, istituzioni e forze dell’ordine non sono riusciti a frenare. Immagini delle telecamere già all’attenzione di chi ha il compito di risalire agli autori, lo aveva comunicato la settimana scorsa il primo cittadino Mario Puddu, anche se identificare gli emulatori di Santa Greca e Santa Vitalia non è per niente semplice e scontato: “Bisogna valutare che la telecamera abbia ripreso proprio in quel punto e che le immagini siano chiare nonostante il buio della notte”.

Intanto i cittadini si lamentano, ancora, mettono in evidenza la preoccupazione rivolta agli amici a quattro zampe che, impauriti, possono scappare o nascondersi, tremolanti, dietro a qualche rifugio occasionale. Sui social le lamentele non mancano come l’ironia pungente di chi mette in evidenza il triste fenomeno e azzarda anche l’ora in cui verranno sparati: la certezza, però, è che “per molte persone è diventato un problema”.