Cimentarsi nella ricerca delle proprie radici, un laboratorio di genealogia a Cagliari

Venerdì 19 aprile dalle ore 11 alle ore 12.30 presso la Spazio Eventi al piano secondo della MEM Mediateca del Mediterraneo, il consueto appuntamento con il laboratorio gratuito “Le nostre origini: primi passi per la ricerca genealogica”, dedicato a chi, per la prima volta, vuole cimentarsi nella ricerca delle proprie radici.

Il percorso prevede la visione e il commento dei principali strumenti di ricerca in archivio, l’illustrazione di siti tematici inerenti la genealogia, una visita virtuale agli altri archivi che conservano materiale utile per la ricerca e infine, attraverso i documenti originali, come i censimenti e i registri di leva, ci si immergerà nella ricerca delle fonti storiche alla riscoperta del passato familiare.

L’incontro è su prenotazione per max 15 partecipanti.

Per info e prenotazioni: 070.677 3859 archivio.storico@comune. cagliari.it