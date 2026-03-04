“L’Amministrazione è voluta intervenire fin da subito con risorse comunali, in attesa di poter richiedere contributi agli enti sovraordinati”. Strade, arredi urbani e tanto altro hanno risentito fortemente del maltempo delle scorse settimane, il Comune si è messo sin da subito al lavoro per per la messa in sicurezza del territorio dopo aver effettuato i sopralluoghi, per quantificare i danni e programmare gli interventi necessari.

Le verifiche tecniche hanno evidenziato fenomeni di erosione costiera, danneggiamenti alla pavimentazione stradale, criticità alle opere di protezione in massi naturali, compromissioni di alcune aree pubbliche e infiltrazioni che hanno interessato la copertura dell’ex scuola dell’infanzia.

Le aree già interessate dai lavori sono le litoranee di Sa Punta e Foxi per il ripristino della viabilità, dell’asfalto danneggiato e della scogliera in massi naturali. Porto Foxi per il ripristino della viabilità interna e delle scogliere di riparo, Marina di Perd’e Sali per il ripristino degli impianti di illuminazione, del prato sintetico e dei parapetti divelti dal moto ondoso, il ripristino delle discese a mare a Porto Columbu e Perd’e Sali.

Per quanto concerne il centro abitato, è necessario il ripristino della pavimentazioni in strade e piazzali, messa in sicurezza del verde e ripristino delle guaine impermeabilizzanti del centro servizi, area scuola musica.

Anche l’ex Asilo via Roma è stato interessato dai lavori per la messa in sicurezza dell’edificio.

“A seguito dell’allerta rossa diramata per le giornate del 19 e 20 gennaio – afferma Umberto Russo, Assessore ai Lavori Pubblici – il Sindaco e l’Amministrazione hanno immediatamente attivato il C.O.C. – Centro Operativo Comunale, che ha monitorato la situazione e ha compreso fin da subito la gravità dell’evento. Terminata l’emergenza, ci siamo attivati con tempestività per quantificare i danni e individuare il modo per agire in maniera chiara e trasparente”.

“Gli uffici hanno contribuito “alla risoluzione e alla gestione delle procedure che ci hanno consentito di intervenire immediatamente. Continueremo a monitorare e presidiare il territorio con la stessa attenzione che portiamo avanti dal 2021”.

Il Comune ringrazia inoltre le associazioni che hanno organizzato volontariamente una mattinata di pulizia nei litorali di Sarroch, per rimuovere i detriti e i rifiuti accumulati durante la mareggiata del Ciclone Harry. In particolare l’ASD Podismo Sarroch, Motoclub SS195 Sarroch 2024, Associazione Salva il Mare e Rebelterra, per il litorale di Sa Punta e il Comitato di Perd’e Sali e Porto Columbu per le spiagge delle due località marine.