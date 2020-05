Ciao ciao lockdown, da lunedì la fase due: attenzione, c’è una nuova autocertificazione da compilare. Nuovo decreto, nuova autocertificazione: ecco il certificato utilizzabile da domani, che contiene le nuove disposizioni e anche il riferimento alla propria Regione. Le restrizioni si allentano ma solo in parte. Non è un “liberi tutti”, almeno sino al 17 maggio. Il governo ha però specificato che per chi va al lavoro basterà esibire un tesserino, e ik certificato potrebbe non servire per andare al parco o fare sport. Mentre prosegue anche lo scontro tra governo e Regione, col ministro Boccia che ha contestato la scelta di Solinas di riaprire alle Messe.

Il Viminale ha sottolineato ancora che la parola più utilizzata, quella dei congiunti che si potranno incontrare riguarda “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonchè le relazioni connotate da ‘duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”, come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2014. L’ambito a cui si riferisce l’espressione congiunti, viene spiegato nel documento, “può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale”.