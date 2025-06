Ci ha lasciato all’improvviso

Stefano Loddo

Addolorati, lo partecipano la mamma Mariolina, la sua Adriana, la sorella Rita, i nipoti e i cognati.

I funerali si terranno giovedì 5 giugno alle ore 16.45 presso il Colonnato del Cimitero di San Michele.

