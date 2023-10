Choc a Castiadas, muore a 51 anni un operaio comunale: “Ciao Maurizio, onesto e grande lavoratore”

Castiadas è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Maurizio Concas. Aveva cinquantuno anni, era conosciuto in tutto il paese per essere uno degli operai comunali più longevi. Se n’è andato ieri, lasciando la moglie Cinzia, la figlia Arianna e centinaia di amici nelle lacrime e nello sconforto. Su Facebook c’è il ricordo, pubblico, del sindaco Eugenio Murgioni: “Oggi è una giornata tra le più tristi per Castiadas. Un nostro caro concittadino è venuto a mancare improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia, in tutti i suoi cari e in tutta la comunità castiadese. Ricorderemo Maurizio per la sua onestà, schiettezza, dedizione al lavoro, peraltro al servizio del nostro comune, per il suo amore per la famiglia e per la disponibilità e grande generosità verso gli amici e le persone care. Non vi sono parole per descrivere il cordoglio che ha avvolto tutti noi nell’apprendere la triste notizia”, così Murgioni, “ci stringiamo al dolore dei familiari cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Il funerale di Maurizio Concas sarà celebrato domani, sabato14 ottobre 2023, alle sedici, nella chiesa di San Giovanni a Olia Speciosa. Le esequie saranno celebrate da don Diego Zanda e da don Luigi Grecu.