Choc a Cagliari per Giampaolo Sanna, morto in piscina a 26 anni: “Addio, ragazzo d’oro”

Se n’è andato in un pomeriggio di fine agosto, il giovane, stroncato da una congestione nella piscina di Ortacesus. Il dramma sotto gli occhi dei genitori. Il 26enne aveva lavorato, per qualche mese, al maneggio del Poetto. Il dolore dei parenti: “Addio a un ragazzo splendido, ultimamente era sempre in casa per badare al padre”