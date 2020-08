Choc a Cagliari per Alessandro Perra, morto a Feraxi dopo aver cercato di salvare figlio e amichetto

Ha visto suo figlio e un altro bambino in difficoltà sopra un materassino nel mare di Feraxi e, senza pensarci due volte, si è tuffato per cercare di salvarli. Un gesto che, purtroppo, gli è costato caro. Alessandro Perra, 53enne residente a Selargius, è morto poco dopo, sembra a causa di un malore. I soccorsi sono stati rapidi, ma inutili. I piccoli sono stati trasportati a riva, sani e salvi. Il cuore di Perra ha cessato di battere in una domenica pomeriggio d’estate che si è trasformata in tragedia. Il 53enne era molto conosciuto a Cagliari, soprattutto nel rione di San Benedetto. La sua salumeria, Lo Squisito, da decenni è meta di tantissimi cagliaritani e sardi, ma anche di turisti. Dopo tanti anni in via Pacinotti, da qualche mese aveva trasferito l’attività nella vicinissima via Tiziano, sempre con vista sul mercato civico di San Benedetto. Un salumiere e un esperto di cibo stimato, un commerciante davvero benvoluto da tutti. E sono proprio i suoi colleghi negozianti a ricordarlo, in lacrime.

Una delle tante è Veronica Manunza Pirani, che ha postato su Fb una foto di Perra: “La vita delle volte ti lascia senza parole davanti a simili tragedie. Rip amico mio”. Choc e tristezza anche da parte della famiglia Madeddu, alla guida di un grande negozio specializzato nell’arredamento di negozi in viale Trieste a Cagliari: “La famiglia Madeddu e tutto il personale di Centro Arredo Negozi sono vicini alla famiglia Perra in questo tragico momento e fanno le più sentite condoglianze per la scomparsa di Alessandro. Abbiamo appreso con profonda tristezza e incredulità della prematura scomparsa di Alessandro, titolare della storica salumeria Lo Squisito, non solo un cliente ma un amico. Un uomo la cui vita professionale è sempre stata dedicata al cibo, che ha scritto tante pagine indimenticabili nel mondo dell’enogastronomia cagliaritana. Non ci sono parole che possano placare lo sconcerto e il dolore per la tua scomparsa. È stato per noi un grande onore aver potuto lavorare per te, contribuendo a realizzare uno dei tuoi tanti sogni. Eri un uomo di sani principi e di rara correttezza e serietà. Da oggi ci sentiremo tutti più poveri. Fai buon viaggio, Ale. Sarai per sempre nei nostri cuori”.