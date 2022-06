Chili di marijuana in casa e decine di piantine nel terreno, fratelli arrestati a Portoscuso

Droga in casa e nel terreno, in parte già confezionata e pronta per essere spacciata. Due fratelli di Portoscuso, un 53enne e un sessantenne, sono stati arrestati dai poliziotti dell’Anticrimine di Iglesias. Gli agenti hanno trovato, nascosta tra la vegetazione, un’area con 31 vasi di marijuana con numerose infiorescenze, 530 grammi di marijuana pronta per essere commercializzata e materiale utile al confezionamento, oltre al kit necessario per la coltivazione delle piante indoor. Le perquisizioni sono state estese anche alle abitazioni dei due fratelli: a casa del 53enne, gli agenti hanno scovato altri 3,2 chili di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e la somma complessiva di 850 euro in banconote di vario taglio, presumibile provento dell’illecita attività.

I due fratelli sono stati arrestati per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per ora sono ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.