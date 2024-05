Chiara Cocco: “Cagliari non è per i giovani, eliminiamo il regolamento di sicurezza urbana: la città è di tutti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gli ultrasessantenni? “Vivono bene, le classifiche parlano chiaro. A Cagliari e provincia sono al top per la qualità della vita. Non è così per i giovani, invece”. E proprio per chi ha meno di 30 anni, Chiara Cocco, 23 anni, laureata in Scienze Politiche e candidata consigliera con i Progressisti di Massimo Zedda, punta soprattutto a intercettare preferenze giovanili, il prossimo otto e nove giugno: “Sinora non si è voluto tenere conto della fascia di popolazione giovane, anche quella non residente a Cagliari. Tanti non studiano o non lavorano e sono colpiti da una crisi che, anche se è globale, può portare il Comune a intervenire con corsi professionali e incentivi. Siamo una città universitaria e dobbiamo diventare polo di riferimento”, afferma. “Dobbiamo riqualificare le strutture inutilizzate, dall’Anfiteatro romano a Buoncammino che può essere una mensa o biblioteca universitaria”. A prescindere, quindi, “un luogo di aggregazione, culturale”. E punta sull’addio al regolamento di sicurezza urbana voluto dall’ormai ex Giunta Truzzu e fatto di zone rosse e un mare di divieti nel centro storico.

“Ha inciso in maniera negativa su quella che è la realtà giovanile e su tanti esercizi commerciali che offrono modalità e spazi e occasioni di aggregazione a chi ha meno di 35 anni”, prosegue la candidata del centrosinistra. “Il punto è trovare un compromesso, la città è di tutti e bisogna costruirla per tutti. Diamo nuova vita alle aree e quartieri abbandonati e disabitati, come Castello e l’Anfiteatro, Tuvixeddu e San Michele. Il Parco della Musica avrebbe dovuto ospitare eventi musicali e culturali ma è stato designato per ospitare il mercato provvisorio”. E spazio anche a maggiore sicurezza: “Più illuminazione pubblica, sistemi di monitoraggio per le donne quando rientrano a casa la sera”.