Chia, la proposta per la rinascita: “Suolo pubblico gratis e meno tasse, no alla morte del nostro litorale”. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 7 maggio di Domusdemaria, le consigliere Roberta Loi e Livia Piddiu propongono la concessione gratuita del suolo pubblico alle attività commerciali che ne facciano richiesta e, dove possibile, l’incremento dei mq previsti al fine di garantire la ripresa economica delle stesse, considerato che hanno continuato a mantenere la stessa dotazione organica, salvando di conseguenza posti di lavoro, nonostante la chiusura in seguito all’emergenza covid19.

La Consigliera Loi precisa che “ Considerata la situazione di grave crisi economica causata dall’emergenza sanitaria, in un territorio come quello di Domus de Maria, il numero esiguo di attività e la disponibilità di ampi spazi, permettono ai locali commerciali di garantire un servizio efficace ed efficiente, nel rispetto delle indicazioni anticovid e al contempo rimpinguare le casse al fine di far fronte alla perdita economica. Tutte le attività che ne facciano richiesta, devono poter usufruire degli spazi pubblici fino al termine dell’emergenza. Proponiamo inoltre una riduzione delle tasse comunali, estesa, oltre che alle attività commerciali, anche alle imprese con sede nel territorio ( alberghi, campeggi, B&B). Non possiamo rischiare la morte delle attività, si deve intervenire cercando di attuare tutte quelle misure che salvino l’economia di un territorio che sopravvive grazie ad un indotto generato dalla stagione estiva. La seduta del Consiglio Comunale si è chiusa positivamente. Attendiamo ora che la Giunta faccia la sua parte”

“In data 12 maggio, considerato che ancora la Giunta Comunale non si è espressa in merito, abbiamo inviato una nota di sollecito al Comune di Domus de Maria, sottoscritta dai Consiglieri Loi Roberta, Piddiu Livia e Cugis Gonario, chiedendo che venga deliberato in merito al più presto, visto che l’apertura delle attività commerciali si avvicina e non vogliamo che i titolari si trovino nella condizione di dover rinunciare alla riapertura in quanto non in grado di rispettare le misure anticovid per insufficienza di spazi”.