Che questo viaggio ti porti in un posto migliore, dove non esiste cattiveria e malattia: oggi l’ultimo saluto ad Assuntina Mannai

Monserrato, improvvisamente è venuta a mancare

Assuntina Mannai

Ne danno il triste annuncio i figli Maria, Raffaele, Lucia, Alessio e Vladimiro, generi, nuore e nipoti.

I funerali avranno luogo lunedì alle ore 15:00 presso la parrocchia del SS. Redentore di Monserrato.

Che questo viaggio ti porti in un posto migliore, dove non esiste cattiveria e malattia, dove la pace sia in eterno, non ti meritavi questo, grazie per l’amore che hai dato, sarai il nostro angelo. Vola in alto dai tuoi figli e tuoi fratelli .

I tuoi figli e i tuoi nipoti