Chapo e Nina smarriti a Maracalagonis: sos a Radio Zampetta Sarda

SOS SCOMPARSI CHAPO E NINA ZONA MONTE NIEDDU, BACCU MANDARA.

Chapo e Nina sono spariti il 3 maggio, zona Monti Nieddu Baccu Mandara monte Maracalagonis.

Hanno visto il maschio ieri sera vicino al canile qua la zampa di Maracalagonis, sono cani docili che si fanno avvicinare.

Si chiede di segnalare qualsiasi avvistamento a Roberta al

3280168846.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram