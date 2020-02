CFadda Fai da Te in centro città a Cagliari: nuova apertura a San Benedetto

Novità nel mondo CFadda Fai da Te: dopo quasi 40 anni il Brico 100%Sardegna torna in città e inaugura un nuovo punto vendita in via Cocco Ortu 41. L’esigenza di offrire ai clienti un contatto ancora più diretto è stato il fulcro centrale di questo nuovo progetto. Situato nella zona di San Benedetto, centrale e facilmente raggiungibile, il nuovo punto vendita inaugura giovedì 20 Febbraio 2020 alle ore 10:00. Una struttura accogliente e funzionale, pensata per essere “una vetrina in centro città” in cui è possibile acquistare o ordinare all’interno di un ampio assortimento: dalla ferramenta all’elettricità, dall’idraulica al giardinaggio passando per l’illuminazione e gli accessori auto. Le novità in casa CFadda puntano a una maggiore personalizzazione del servizio offerto, studiato e calibrato su ogni singolo cliente. Considerando lo sviluppo delle vendite online, disponibili dal 2015 nella sezione e-commerce del sito cfadda.com, il progetto del nuovo centro per il fai da te e bricolage prevede un corner dedicato al servizio “Scegli&Ritira” anche con consegna in giornata.

I clienti non solo avranno la possibilità di ritirare gli articoli ordinati in negozio o online, ma potranno usufruire di un’assistenza su misura per la scelta dei prodotti presenti in catalogo, tramite postazioni dedicate. Il centro colore con spettrofotometro e tintometro è ormai una garanzia del reparto vernici e pitture a cui il nuovo centro non poteva rinunciare inserendolo tra i servizi express. Si conferma e rinnova anche lo spazio dedicato alla collaborazione con Kasanova e il suo reparto “La Kasa dello stocK” con tanti prodotti e accessori per la casa. Oggi più che mai prosegue l’impegno del Gruppo CFadda nel voler offrire un servizio ad hoc pensato sulle singole esigenze del cliente, grazie al lavoro dei suoi collaboratori esperti. Con l’apertura di questo nuovo punto vendita, che prenderà il nome di CFadda Qui, CFadda Fai da Te entra in centro città per garantire un servizio in linea con le esigenze del “qui e ora” e “tutto e subito”, sempre più richieste dal mercato attuale.