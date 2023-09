Una drammatica storia di amicizia e sacrificio. L’enologo 46enne Marco Bettollini è morto cadendo all’interno dell’autoclave della cantina in cui lavorava. Ieri pomeriggio Bettollini e un suo collega di 31 anni stavano facendo dei lavori di pulizia e manutenzione nell’azienda vitivinicola Ca’ di Rajo di via del Carmine a San Polo di Piave.

Bettollini si era preoccupato non vedendo tornare il collega dalla cisterna, così si è precipitato a vedere cosa fosse accaduto e si è reso conto che il 31enne si era sentito male a causa delle esalazioni del mosto e della mancanza di ossigeno. Il non avere il respiratore con sè è stato fatale per il 46enne, che è caduto di viso nella vasca. È riuscito comunque a mettere in salvo il collega, che si trova ricoverato all’ospedale di Treviso, purtroppo in condizioni molto gravi.