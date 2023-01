C’era una volta il sindaco Massimo Cannas: a Tortolì cade la Giunta e il consiglio comunale. Dimissioni in massa di ben nove consiglieri, finisce nel peggiore dei modi l’era del sindaco Cannas nella perla turistica dell’Ogliastra, dove ora arriverà il commissario prefettizio in attesa delle nuove elezioni. Proprio nei giorni scorsi Cannas aveva azzerato la Giunta togliendo le deleghe a tutti gli assessori, maggioranza e opposizione non hanno una gradita. E’ bastata una firma per porre fine a quasi nove anni di governo.