CENTRO CASH RINNOVA LA PARTNERSHIP CON IL CAGLIARI CALCIO

Centro Cash, azienda sarda di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, specializzata nella fornitura di prodotti alimentari e non alimentari per il canale Ho.re.ca e Trader, rinnova la sponsorship in qualità di fornitore ufficiale del Cagliari Calcio per la stagione sportiva 2021-2022.

L’accordo, per il nono anno consecutivo, testimonia il continuo supporto da parte di Centro Cash al Cagliari Calcio. Vista la continua crescita della Primavera del Cagliari, anche quest’anno Centro cash rinnova la propria presenza nella maglia dei giocatori in qualità di “Jersey sponsor” e continua a fornire i prodotti per l’alimentazione della Primavera e della Prima Squadra. L’amministratore delegato di Centro Cash, Giorgio Annis, sottolinea l’importanza di questa collaborazione: “Per il nono anno consecutivo, ed in un momento storico davvero delicato, in cui dobbiamo continuare a convivere con la pandemia, soprattutto lo Sport rappresenta una grande sfida che ha, tra i suoi obiettivi, quello di velocizzare il ritorno alla normalità. Abbiamo deciso ancora una volta di sostenere la squadra del Cagliari Calcio nel suo impegno non solo di società sportiva di altissimo livello ma anche di portatrice dei valori della nostra terra e del nostro popolo. Siamo davvero molto soddisfatti di continuare ad affiancare i giovani della primavera rinnovando la presenza come Jersey Sponsor; siamo orgogliosi, inoltre, di essere stati scelti dal Cagliari Calcio come fornitori ufficiali per la selezione e la fornitura dei prodotti per l’alimentazione. La scelta del Cagliari Calcio conferma la nostra capacità di rappresentare i valori della Sardegna, come già riconosciuto da oltre 16.000 professionisti che si servono abitualmente da noi”. Soddisfazione espressa anche dal Direttore Generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti: “Aver rinnovato l’accordo con Centro Cash è per noi motivo di grande orgoglio, averlo fatto per il nono anno consecutivo dimostra quanto il rapporto tra le due società sia fruttuoso e consolidato. Non si tratta solo di una sponsorizzazione, ma di un vero e proprio lavoro di squadra, tra due realtà che si prodigano quotidianamente per valorizzare al meglio il nostro territorio.