Causa un incidente a Quartu e si allontana senza prestare soccorso ai feriti: denunciato un 30enne di Monserrato.

Ieri a Monserrato i carabinieri hanno denunciato per inottemperanza all’obbligo di prestare soccorso un trentenne del posto, operaio con precedenti denunce a carico. I militari hanno accertato che l’uomo, il 5 giugno scorso a Quartu Sant’Elena in viale lungomare del Golfo, all’intersezione della rotonda per il Margine Rosso, alla guida della propria BMW in strada comunale Pardinexeddu, dopo aver provocato un sinistro stradale si è allontanato senza prestare soccorso ai feriti presenti sull’altra autovettura.