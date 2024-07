Caterina Murino in viaggio per aiutare i randagi della Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Incontreremo tante storie umane che raccoglieremo come testimonianze di persone che non si voltano dall’altra parte e che hanno dedicato la loro vita per quegli esseri che tanti bastardi uccidono per divertimento e ovviamente vi regaleremo anche le bellezze della mia Sardegna” ha comunicato l’attrice. Bella e con il cuore immenso che accoglie le battaglie più difficili da combattere a favore dei più deboli, compresi i quattro zampe. Di recente è scesa in campo anche contro la speculazione energetica, quella che coinvolge chi non tollera le alte torri sorgere nei territori regionali in maniera indiscriminata e incontrollata. Conosciuta in tutto il mondo, nata a Cagliari, non ha mai fatto mistero del grande sentimento che la lega alla sua terra: ora è pronta per una nuova avventura, tutta “pelosa”, a favore degli animali in difficoltà, quelli che cercano casa, che hanno vissuto un drammatico passato, salvati dalla crudeltà dell’uomo e che portano i segni fisici e nell’animo della malvagità.

“Mi è venuta un’idea a Novembre 2023……e se la prossima estate facessi un giro della Sardegna per aiutare tanti pelosi, tutte quelle anime di nessuno che vengono accudite con tanti sacrifici da quegli Angeli chiamati Volontari? Ma da sola ovviamente…dove andrei??? Dunque mi serviva una squadra….la migliore e la più pazza per potermi seguire ma soprattutto aiutare!!” ha scritto Murino nella sua pagina social. “La prima: LUI ….l’Angelo con una pazienza infinita..il mio Amore….Edouard… ….ed é stato un SÌ!! Poi … chi conosce così bene la Sardegna come le sue tasche?? Beh loro @fabrizio_bibi_pinna e @aless_arda ….visitate le loro pagine e capirete l’importanza d’averli nella mia squadra…con ovviamente la mitica Farah!!! E mi hanno detto ….SI!!!”.

La coppia che attraverso la macchina fotografica riesce a catturare gli angoli più belli e suggestivi della terra dei nuraghi a tal punto da essere stati premiati e menzionati nei principali magazine internazionali. “Poi…vediamo cosa mi manca….ah beh le crocchette!!!!! Vi ricordate la bellissima campagna contro gli abbandoni dell’anno scorso “Stai Con ME »? zooplus era già partner ….dunque gli ho chiesto se potevano aiutarci e dopo qualche mese, verso Gennaio, mi hanno risposto SÌ!!! Con 3000Kg di crocchette!!!! Poi ….dove stoccare tutto questo ? Grazie ad Elena Pisu il suo amico Beppe ci presta un suo deposito. Ora ci manca solo il mezzo per fare i viaggi…..eh impresa ardua!! In nessun noleggio in Sardegna si trova il furgone che cercavamo…..ma grazie ad un post su Instagram un mio caro vecchio compagno del Dettori mi ha scritto dicendomi “ Forse ti posso aiutare “…. Così @canottieri.ichnusa grazie all’intercessione di @frank_vacca77 ci presteranno il furgone!!! Allora è quasi tutto pronto…..Fabrizio ha già contattato i 32 rifugi e colonie sparse un po’ ovunque sul territorio Sardo e tra breve la Maratona avrà inizio. Per ora un immenso grazie a tutti voi che avete accettato questo pazzo viaggio dove incontreremo non solo tante anime pelose in cerca di adozione”. Sensibilizzare verso il benessere animale, e chi meglio della Bond girl dalla chioma castana, dal viso dolce ma con lo spirito tenace e combattivo? Una “mission impossibile” da 007, insomma, ma niente è impossibile se a dettar le regole del gioco sono amore, empatia e tanta forza di volontà al fine di fare solo tanto bene.