Castelsardo, da venerdì non si hanno più notizie di Cinzia Pinna, la famiglia lancia un appello: “Aiutateci a ritrovarla”.

Era in locale a Palau venerdì e poi il nulla. La sorella della 33enne attraverso i social chiede aiuto per ritrovare il familiare: “Questa è mia sorella Cinzia, la notte tra giovedì e venerdì è andata via da un locale a Palau, non riusciamo a metterci in contatto con lei perché ha il cellulare spento, se qualcuno l’ha vista mi contatti rispondendo al post o in privato.

Condividete

Grazie a tutti dell’aiuto”.