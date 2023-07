Caso di colera, migliora il 71enne ricoverato a Cagliari: “Mangiate pesce crudo solo se è stato abbattuto”

Sta decisamente meglio, rispetto a quasi una settimana fa, il 71enne di Arbus ricoverato da quasi una settimana agli Infettivi del Santissima Trinità di Cagliari per avere contratto il colera. Il vibrione è stato individuato nei laboratori dell’Aou. Il paziente aveva una patologia pregressa, e a seguito di indagini più approfondite é stato individuato il batterio. Nel frattempo, il servizio di igiene e sanità pubblica dalla Asl di Sanluri sta avviando tutte le procedure di controllo secondo quanto previsto dal protocollo regionale e dall’Istituto superiore di sanità. Entro giovedì ci sarà la risposta delle analisi per verificare il fenotipo. “Il paziente sta bene, é ormai ricoverato da 6 giorni, i sintomi sono regrediti. Il batterio si trova in acque reflue e nei frutti di mare assunti crudi che possono dare adito a contagio”, spiega Goffredo Angioni, direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale di Is Mirrionis. “Il paziente non corre alcun pericolo, sta rispondendo bene alla terapia”.

Nessun allarmismo, quindi, perché “di tratta di un caso isolato e la situazione é sotto controllo, il protocollo regionale si é immediatamente attivato”, aggiunge Marcello Tidore, manager Asl Cagliari. “La raccomandazione ai cittadini é quella di bere solo acqua potabile, di consumare cibi ben cotti e, in caso contrario, di verificare sempre che il pesce sia stato abbattuto prima del consumo”.