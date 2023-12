Casalinga derubata di bancomat e contanti a Sant’Antioco, denunciata una 27enne.

I carabinieri hanno denunciato ieri a Sant’Antioco per furto in abitazione e utilizzo indebito di strumenti di pagamento una ventisettenne del luogo, disoccupata, nota per diversi precedenti. La vicenda trae lo spunto da una querela formalizzata qualche tempo prima da una casalinga settantatreenne. La giovane si è presentata da lei, presso la sua abitazione, per chiederle un aiuto economico in regione delle proprie difficoltà. Approfittando poi di una distrazione della donna, che è stata chiamata al telefono fisso, si è repentinamente appropriata di un portamonete contenente contanti e una carta bancomat. In un primo momento la vittima non si è accorta dell’ammanco, ma in seguito, avendo compreso quanto accaduto, ha subito pensato alla strana ospite. I carabinieri poi, verificando quanto ripreso dal sistema di videosorveglianza di due istituti di credito, hanno potuto identificare la denunciata, che era riuscita nel frattempo ad effettuare alcuni prelievi per un importo complessivo di 160 euro, immediatamente dopo il furto. Sommandoli agli spiccioli sottratti nell’abitazione si arriva a un danno complessivo di circa 200 euro.