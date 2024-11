Tragedia sfiorata a Maracalagonis: casa in fiamme, evacuate tre persone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incendio questa mattina a Maracalagonis.

Intorno alle 05:30 in Via Aldo Moro un’abitazione è andata in fumo per cause ancora da accertare. Una famiglia di anziani e il figlio sono stati evacuati e portati all’ospedale Policlinico in codice giallo per intossicazione.

L’immobile è di proprietà di un uomo di 80 anni, pensionato, residente nel comune.